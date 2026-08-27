अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य, कर्मचारियों की हड़ताल का नहीं दिखा असर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच अमृतसर बस अड्डे पर गुरुवार सुबह बसों की आवाजाही सामान्य रही। बस अड्डे पर यात्रियों की चहल-पहल और बसों का आवागमन आम दिनों की तरह ही दिखाई दिया।

पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों की ओर से 27 अगस्त को बसों की हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अमृतसर बस अड्डे से विभिन्न रूटों पर बसें चलती रहीं और यात्रियों को राहत मिली।