अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य, कर्मचारियों की हड़ताल का नहीं दिखा असर
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य रही।
HighLights
अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य रही
पंजाब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल न होने का फैसला किया
यात्रियों को विभिन्न रूटों पर बसें मिलने से राहत मिली
जागरण संवाददाता, अमृतसर। महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच अमृतसर बस अड्डे पर गुरुवार सुबह बसों की आवाजाही सामान्य रही। बस अड्डे पर यात्रियों की चहल-पहल और बसों का आवागमन आम दिनों की तरह ही दिखाई दिया।
पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों की ओर से 27 अगस्त को बसों की हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अमृतसर बस अड्डे से विभिन्न रूटों पर बसें चलती रहीं और यात्रियों को राहत मिली।
वहीं, राज्य के अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इससे सरकारी कार्यालयों और कई सरकारी सेवाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी लंबित डीए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कच्चे व कांट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।