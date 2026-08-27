स्कूल खुले पर पढ़ाई ठप... पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, खाली कक्षाओं में शिक्षकों का इंतजार करते रहे बच्चे

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों की वीरवार को हुई हड़ताल का असर जिले के सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिला। हड़ताल के कारण जहां स्कूलों के मुख्य गेट खुले रहे, वहीं अध्यापक स्कूलों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई और स्कूल पहुंचे बच्चों को भी कक्षाओं में नियमित अध्यापकों का इंतजार करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, जिले के सरकारी स्कूलों में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा। कई स्कूलों में स्कूल भवन और मुख्य गेट खुले रहे, लेकिन नियमित स्टाफ के मौजूद नहीं होने के कारण शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सका। हालांकि कुछ स्थानों पर नवनियुक्त प्रोबेशन पर तैनात अध्यापक स्कूलों में पहुंचे और विद्यार्थियों की देखरेख की।

अध्यापकों ने पहले ही दे दी थी जानकारी बताया जा रहा है कि अध्यापकों ने बुधवार को ही विद्यार्थियों को वीरवार की हड़ताल के बारे में जानकारी दे दी थी। इसका असर विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी साफ दिखाई दिया।