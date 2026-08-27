स्कूल खुले पर पढ़ाई ठप... पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, खाली कक्षाओं में शिक्षकों का इंतजार करते रहे बच्चे
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पटियाला के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप रही। अध्यापकों के अनुपस्थित रहने से विद्यार्थी प्रभावित हुए और अधिकांश छात्र स्कूल नहीं पहुंचे।
HighLights
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से स्कूल प्रभावित
पटियाला के स्कूलों में अध्यापक अनुपस्थित, पढ़ाई ठप रही
अधिकांश विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंचे, पढ़ाई पर असर
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों की वीरवार को हुई हड़ताल का असर जिले के सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिला। हड़ताल के कारण जहां स्कूलों के मुख्य गेट खुले रहे, वहीं अध्यापक स्कूलों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई और स्कूल पहुंचे बच्चों को भी कक्षाओं में नियमित अध्यापकों का इंतजार करना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, जिले के सरकारी स्कूलों में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा। कई स्कूलों में स्कूल भवन और मुख्य गेट खुले रहे, लेकिन नियमित स्टाफ के मौजूद नहीं होने के कारण शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सका। हालांकि कुछ स्थानों पर नवनियुक्त प्रोबेशन पर तैनात अध्यापक स्कूलों में पहुंचे और विद्यार्थियों की देखरेख की।
अध्यापकों ने पहले ही दे दी थी जानकारी
बताया जा रहा है कि अध्यापकों ने बुधवार को ही विद्यार्थियों को वीरवार की हड़ताल के बारे में जानकारी दे दी थी। इसका असर विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी साफ दिखाई दिया।
हड़ताल के दिन जो स्कूल खुले वहां भी करीब 90 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंचे, जबकि केवल लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थी ही स्कूलों में आए।
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित
स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों में भी कई को नियमित कक्षाएं नहीं लगने के कारण पढ़ाई के प्रभावित होने का सामना करना पड़ा। अभिभावकों में भी इस स्थिति को लेकर असमंजस रहा। कुछ अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले शिक्षकों से जानकारी ली, जबकि कई ने हड़ताल की जानकारी मिलने के बाद बच्चों को घर पर ही रखा।
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