3 सितंबर को बठिंडा में नहीं चलेंगी स्कूल वैन और बसें, GPS और पासिंग नियमों पर भड़के संचालक; होगी महापंचायत
स्कूल वैन और बस संचालक नए नियमों के विरोध में 3 सितंबर को हड़ताल करेंगे। इस दिन स्कूल वाहन नहीं चलेंगे और दाना मंडी में महापंचायत होगी।
HighLights
3 सितंबर को बठिंडा में स्कूल वाहन बंद रहेंगे।
नए जीपीएस और पासिंग नियमों का विरोध हो रहा है।
दाना मंडी में स्कूल ऑपरेटरों की महापंचायत होगी।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में स्कूल वाहनों को लेकर सरकार की ओर से लागू किए जा रहे नए नियमों के विरोध में स्कूल वैन और बस आपरेटरों ने 3 सितंबर को जिलेभर में वाहन बंद रखने का फैसला किया है। इस दिन कोई भी स्कूल वैन या स्कूल बस नहीं चलेगी। आपरेटरों की ओर से बठिंडा की दाना मंडी में महापंचायत भी बुलाई गई है।
स्कूल वैन व बस आपरेटर एसोसिएशन के प्रधान गुरप्रीत सिंह हैप्पी ने कहा कि स्कूल वाहनों को लेकर लगातार नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे वाहन संचालकों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल वैन में जीपीएस लगाने समेत कई नियम लागू किए हैं, लेकिन पहले से लगे जीपीएस सिस्टम को भी कई मामलों में मान्य नहीं माना जा रहा है।
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नई-नई शर्तों से परेशान ऑपरेटर
उन्होंने कहा कि वाहनों की पासिंग करवाने के लिए भी कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही हैं। ऑपरेटरों का आरोप है कि नियमों को लेकर स्पष्ट जानकारी मिलने के बजाय समय-समय पर नई शर्तें सामने आ रही हैं। इससे संचालकों में रोष बढ़ रहा है।
एसोसिएशन का कहना है कि आपरेटर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम व्यावहारिक होने चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी औपचारिकताएं कम की जाएं, जिन्हें पूरा करना छोटे वाहन संचालकों के लिए मुश्किल है।
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अभिभावक हो सकते हैं परेशान
3 सितंबर को स्कूल वाहन बंद रहने से स्कूली बच्चों और अभिभावकों को अपने स्तर पर आने-जाने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसी दिन दाना मंडी में होने वाली महापंचायत में जिलेभर के स्कूल वैन और बस संचालक शामिल होंगे। इसमें जीपीएस, वाहनों की पासिंग और नए नियमों समेत अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।
एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज करने पर विचार किया जाएगा।
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