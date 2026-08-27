3 सितंबर को बठिंडा में नहीं चलेंगी स्कूल वैन और बसें, GPS और पासिंग नियमों पर भड़के संचालक; होगी महापंचायत

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में स्कूल वाहनों को लेकर सरकार की ओर से लागू किए जा रहे नए नियमों के विरोध में स्कूल वैन और बस आपरेटरों ने 3 सितंबर को जिलेभर में वाहन बंद रखने का फैसला किया है। इस दिन कोई भी स्कूल वैन या स्कूल बस नहीं चलेगी। आपरेटरों की ओर से बठिंडा की दाना मंडी में महापंचायत भी बुलाई गई है।

स्कूल वैन व बस आपरेटर एसोसिएशन के प्रधान गुरप्रीत सिंह हैप्पी ने कहा कि स्कूल वाहनों को लेकर लगातार नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे वाहन संचालकों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल वैन में जीपीएस लगाने समेत कई नियम लागू किए हैं, लेकिन पहले से लगे जीपीएस सिस्टम को भी कई मामलों में मान्य नहीं माना जा रहा है।