सिद्धू मूसेवाला इज़ बैक! 8 अक्टूबर को टोरंटो से शुरू होगा 3D होलोग्राम वर्ल्ड टूर, '295' का वीडियो आएगा

जागरण संवाददाता, मानसा। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम कंसर्ट टूर साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर 8 अक्टूबर, 2026 को टोरंटो के स्कोशियबैंक एरिना से शुरू होने वाला है।

इस टूर में सिद्धू की स्टेज प्रेजेंस को फिर से जीवंत करने के लिए उनके मूल आवाज के साथ तालमेल बिठाकर 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाएगा।

इस कंसर्ट में सिनेमा विजुअल्स और स्टेज इफेक्ट्स भी शामिल होंगे, जो प्रशंसकों के लिए इसे एक शानदार अनुभव बनाएंगे।इस टूर के आठ देशों को कवर करने की उम्मीद है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएई,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।