हड़ताली यूनियनों से आज सीएम भगवंत मान की बैठक, दोपहर 1 बजे जालंधर में होगी मुलाकात; मांगों पर होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर एक बजे हड़ताली यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक पीएपी परिसर में होगी। बैठक में सरकारी विभागों के कर्मचारियों की ओर से महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन बहाली समेत अपनी प्रमुख मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हड़ताल पर रहने के कारण बुधवार को सरकारी कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज बंद रखा है। यूनियन प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा होगी और समाधान की दिशा में कोई फैसला सामने आ सकता है।