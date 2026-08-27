हड़ताली यूनियनों से आज सीएम भगवंत मान की बैठक, दोपहर 1 बजे जालंधर में होगी मुलाकात; मांगों पर होगी चर्चा
मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर एक बजे पीएपी परिसर में हड़ताली यूनियनों के प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे। कर्मचारी महंगाई भत्ते और पुरानी पेंशन बहाली समेत मांगें रखेंगे।
HighLights
मुख्यमंत्री मान आज हड़ताली मिनिस्ट्रियल स्टाफ से मिलेंगे।
महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मांगें होंगी।
जालंधर में दोपहर 1 बजे PAP परिसर में बैठक।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर एक बजे हड़ताली यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक पीएपी परिसर में होगी। बैठक में सरकारी विभागों के कर्मचारियों की ओर से महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन बहाली समेत अपनी प्रमुख मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी।
प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हड़ताल पर रहने के कारण बुधवार को सरकारी कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज बंद रखा है। यूनियन प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा होगी और समाधान की दिशा में कोई फैसला सामने आ सकता है।
हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों में आम लोगों से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ते से जुड़े मुद्दों का समाधान और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है। बैठक में इन मुद्दों के अलावा कर्मचारियों से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा हो सकती है।
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पुलिस कर्मचारियों को देंगे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 12 बजे पीएपी परिसर में नए भर्ती किए गए पुलिस कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद दोपहर एक बजे हड़ताली यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है।
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करतारपुर में लोक मिलनी कार्यक्रम
मुख्यमंत्री दोपहर बाद करतारपुर के गांव काहलवा में लोक मिलनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वह लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। कार्यक्रम दोपहर करीब तीन बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी हैं।