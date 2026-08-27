पंजाब में महाहड़ताल Photos में देखें, दफ्तरों का काम बंद; सड़क पर उतरे कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते से जुड़े फैसले को लागू कराने की मांग को लेकर साझा कर्मचारी मंच के आह्वान पर पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को महाहड़ताल पर हैं।

पंजाब सिविल सचिवालय समेत प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर विरोध दर्ज कराया। महाहड़ताल के कारण सरकारी काम प्रभावित हुआ है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के लिए आज दोपहर एक बजे जालंधर स्थित पीएपी मुख्यालय में साझा कर्मचारी मंच के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है।

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कर्मचारी नेताओं की नजर अब मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक पर है। बैठक में 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है।