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पंजाब में महाहड़ताल Photos में देखें, दफ्तरों का काम बंद; सड़क पर उतरे कर्मचारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 01:09 PM (IST)

18 प्रतिशत डीए के हाईकोर्ट फैसले को लागू कराने की मांग पर पंजाब में महाहड़ताल है। जिसके चलते आज सरकारी ...और पढ़ें

पंजाब के सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।

पंजाब के सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।

HighLights

  1. 18% महंगाई भत्ते की मांग पर पंजाब में महाहड़ताल।

  2. सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप, आम लोगों को परेशानी।

  3. मुख्यमंत्री मान ने कर्मचारियों से बातचीत के लिए बैठक बुलाई।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते से जुड़े फैसले को लागू कराने की मांग को लेकर साझा कर्मचारी मंच के आह्वान पर पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को महाहड़ताल पर हैं।

पंजाब सिविल सचिवालय समेत प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर विरोध दर्ज कराया। महाहड़ताल के कारण सरकारी काम प्रभावित हुआ है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के लिए आज दोपहर एक बजे जालंधर स्थित पीएपी मुख्यालय में साझा कर्मचारी मंच के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है।

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कर्मचारी नेताओं की नजर अब मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक पर है। बैठक में 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर हैं। 

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Photos में देखें महाहड़ताल- 

amritsar civil hospital

अमृतसर के सिविल अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।

amritsar driving track

अमृतसर के ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक पर जमा भीड़। स्टाफ के हड़ताल पर होने के कारण काम प्रभावित हुआ है।

dyaplyur school

जालंधर में दयालपुर सरकारी स्कूल का बंद दरवाजा।

fazilka

फाजिल्का में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।

gurdaspur office

गुरदासपुर का खाली पड़ा सरकारी कार्यालय।

jalandhar DC office

जालंधर के डीसी कार्यालय में एकत्रित कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।

kapurthla school

कपूरथला में स्कूल तो खुले हैं, लेकिन गिनती कम देखने को मिली।

ludhiana bus stand

लुधियाना बस स्टैंड पर कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।

ludhiana protest

लुधियाना में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।

nabha patiala protest

पटियाला के नाभा गेट पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।

nava shahar bus stand

नवांशहर के बस स्टैंड पर बसों की गिनती कम देखने को मिली।

Rajindra Hospital

पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।

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