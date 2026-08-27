पंजाब में महाहड़ताल Photos में देखें, दफ्तरों का काम बंद; सड़क पर उतरे कर्मचारी
18 प्रतिशत डीए के हाईकोर्ट फैसले को लागू कराने की मांग पर पंजाब में महाहड़ताल है। जिसके चलते आज सरकारी ...और पढ़ें
HighLights
18% महंगाई भत्ते की मांग पर पंजाब में महाहड़ताल।
सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप, आम लोगों को परेशानी।
मुख्यमंत्री मान ने कर्मचारियों से बातचीत के लिए बैठक बुलाई।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते से जुड़े फैसले को लागू कराने की मांग को लेकर साझा कर्मचारी मंच के आह्वान पर पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को महाहड़ताल पर हैं।
पंजाब सिविल सचिवालय समेत प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर विरोध दर्ज कराया। महाहड़ताल के कारण सरकारी काम प्रभावित हुआ है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के लिए आज दोपहर एक बजे जालंधर स्थित पीएपी मुख्यालय में साझा कर्मचारी मंच के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है।
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कर्मचारी नेताओं की नजर अब मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक पर है। बैठक में 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर हैं।
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Photos में देखें महाहड़ताल-
अमृतसर के सिविल अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।
अमृतसर के ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक पर जमा भीड़। स्टाफ के हड़ताल पर होने के कारण काम प्रभावित हुआ है।
जालंधर में दयालपुर सरकारी स्कूल का बंद दरवाजा।
फाजिल्का में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।
गुरदासपुर का खाली पड़ा सरकारी कार्यालय।
जालंधर के डीसी कार्यालय में एकत्रित कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।
कपूरथला में स्कूल तो खुले हैं, लेकिन गिनती कम देखने को मिली।
लुधियाना बस स्टैंड पर कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।
लुधियाना में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।
पटियाला के नाभा गेट पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।
नवांशहर के बस स्टैंड पर बसों की गिनती कम देखने को मिली।
पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।
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