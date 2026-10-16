पंजाब में बिजली सब्सिडी के 11,109 करोड़ बकाया, 5,500 करोड़ के बैंक ऋण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब में बिजली सब्सिडी के भुगतान में देरी और सरकारी विभागों पर बिजली बिलों की भारी देनदारी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर जसकिरत सिंह व अन्य ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं कर रही और सरकारी विभागों के बकाया बिलों की वसूली में देरी से बिजली निगम पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार को बकाया सब्सिडी जारी करने और विभागों के बिजली बिलों का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही बिजली निगम से पुराने बकाये की वसूली के प्रभावी कदम उठाने और नया कर्ज लेने से पहले वास्तविक वित्तीय जरूरत का आकलन करने को कहा है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 15,550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया है कि बजट में राशि का प्रावधान और उसका वास्तविक भुगतान अलग-अलग बातें हैं। भुगतान में देरी से बिजली निगम को परिचालन जरूरतों के लिए ब्याज पर कर्ज लेना पड़ सकता है।

विभागों पर भारी बिजली बिल बकाया याचिका में दावा है कि जुलाई 2026 के अंत तक पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों पर बिजली निगम के 2,382.40 करोड़ रुपये बकाया थे। इसके अलावा, 31 मार्च 2026 तक निगम की व्यापारिक वसूली योग्य राशि 8,142.47 करोड़ रुपये थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकारी विभागों के समय पर बिल न चुकाने से निगम को वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज पर निर्भर होना पड़ता है। इससे जुड़ा ब्याज बिजली व्यवस्था और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा सकता है।