NGT का बड़ा फैसला, रूपनगर में अवैध रूप से काटे गए खैर के पेड़ों के बदले लगे 15 हजार से अधिक पौधे, याचिका बंद

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब के रूपनगर वन विभाग के अंतर्गत तीन गांवों के संरक्षित वनों में खैर के 1,561 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कार्रवाई रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने के निर्देश के तहत कुल 15,610 पौधे लगाए गए हैं।

विभाग ने इनमें 98 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने का दावा किया है। एनजीटी ने माना कि पौधारोपण, आपराधिक कार्रवाई और विभागीय जांच सहित आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। ऐसे में अब अतिरिक्त निर्देश देने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली स्थित एनजीटी की प्रधान पीठ ने प्रदीप शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में यह आदेश दिया।

पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे। अधिकरण ने पांच अगस्त 2026 के अपने निर्देशों के अनुपालन में रूपनगर के प्रभागीय वन अधिकारी की ओर से आठ अक्टूबर को प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया।

पांच साल तक करना होगा रखरखाव अधिकरण के निर्देश पर लगाए गए पौधों में खैर और शीशम के अलावा शहतूत, जामुन तथा आम जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। विभाग ने पौधों के पांच वर्ष तक रखरखाव के लिए अनुमान स्वीकृत होने की जानकारी दी। वन अधिकारी की निगरानी में पौधों के जीवित रहने की स्थिति का आकलन किया गया।