परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर अमित शाह का पंजाब सरकार से सवाल- 'कौन करेगा जनता की सुरक्षा'

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नशा राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नशे के खिलाफ भाजपा की नशा मुक्ति यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज कर दिया है। अमित शाह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंजाब में नशे के बढ़ते कारोबार, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध को लेकर मान सरकार को घेरा।

अमित शाह ने अपनी पोस्ट में परविंदर सिंह झोटा के अलावा दिड़बा की घटना का भी जिक्र किया है। अमित शाह ने अपनी पोस्ट में लिखा-

पंजाब आज नशे, गैंगस्टरवाद व संगठित अपराध के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है। भगवंत मान सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पंजाब की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? दिड़बा में एक पिता का दबाव में जहर खा लेना और मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परविंदर के पिता ने AAP सरकार और उनके विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय भी इन दोनों घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा। पंजाब में नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, संगठित अपराध का खतरा बढ़ रहा है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान जी, पंजाब की जनता को प्रचार नहीं, जवाब, घोषणाएं नहीं, परिणाम, नशे के नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार और अपराधियों को मिलने वाले किसी भी राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच चाहिए। मैं आज पंजाब की जनता के सामने अपना संकल्प दोहराता हूं कि पंजाब में हमारी सरकार बनने पर हम नशामुक्त, गैंगस्टरमुक्त और सुरक्षित पंजाब बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है - नशे के कारोबार पर प्रहार, युवाओं के भविष्य की रक्षा, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और कानून का ऐसा राज, जिसमें कोई भी नागरिक भय के साये में जीने को मजबूर न हो।

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राहुल गांधी ने भी मान सरकार से मांगा था जवाब

अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी ने 15 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट कर पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मानसा में परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा था कि नशे के खिलाफ लड़ने वालों की हिफाजत कौन करेगा। राहुल गांधी ने संगरूर में मजदूर गुलजार सिंह की मौत और नशे के खिलाफ बोलने वाले मोहनजीत सिंह से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हिंसा और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।