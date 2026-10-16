अकाल तख्त के जत्थेदार ने परविंदर सिंह झोटा को दिया 'शहीद' का दर्जा, मानसा में परिवार से मिलीं हरसिमरत कौर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। अब इस हत्या पर सियासत होने लगी है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने परविंदर को शहीद का दर्जा दे दिया है।

बता दें कि पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ रहे परविंदर सिंह झोटा की पिछले दिनों मानसा में हुई हत्या के बाद आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज पीड़ित परिवार से मिलने मानसा पहुंचे और उनके साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं।

हरसिमरत कौर समेत कई दिग्गज पहुंचे परविंदर के घर इस मौके पर जत्थेदार गड़गज के साथ तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह, बठिंडा से अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरप्रीत सिंह झब्बर और अकाली नेता तेजिंदर सिंह मिद्दूखेड़ा भी थे।