मुख्यमंत्री भगवंत मान को हाईकोर्ट से मिली फ्रांस जाने की मंजूरी, केंद्र की आपत्तियों के बावजूद राहत

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की फ्रांस यात्रा को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने भगवंत मान को फ्रांस जाने की इजाजत दे दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे की आशंका जताई, जबकि पंजाब सरकार ने केंद्र के फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि उसे बृहस्पतिवार शाम ही पंजाब सरकार का एक पत्र मिला था। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान को देश और विदेश में खालिस्तानी संगठनों से खतरा होने की आशंका जताई गई थी। पत्र में खालिस्तानी संगठन से जुड़े गुरपतवंत सिंह का नाम भी लिया गया था।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस संबंध में फ्रांस के अधिकारियों से बातचीत करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि मुख्यमंत्री की जान को संभावित खतरे को देखते हुए ही उन्हें फ्रांस जाने की राजनीतिक मंजूरी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले में किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता।