रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन के बीच एक तीसरा राजनीतिक विकल्प भी आकार लेने लगा है। अकाली दल (पुनर सुरजीत), कई किसान संगठनों, पंथक संस्थाओं, मजदूर संगठनों और पूर्व सैनिकों के संगठनों ने मिलकर संयुक्त पंजाब मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे ने आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने और राज्य के मुद्दों पर साझा आंदोलन चलाने का ऐलान किया है।

इस राजनीतिक पहल को अकाली-भाजपा गठबंधन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर इसलिए कि अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने भाजपा और सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल के साथ जाने से इनकार किया है। ऐसे में यह धड़ा अब अलग राजनीतिक मंच के जरिये अपनी जगह बनाने की तैयारी में है।