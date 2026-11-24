रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी रणनीति का पहला बड़ा खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में राज्य चुनाव समिति की घोषणा के साथ पार्टी ने पुराने संगठनात्मक नेताओं और दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए राजनीतिक चेहरों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है।

समिति में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इससे साफ है कि भाजपा आगामी चुनाव में केवल अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे के भरोसे नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति में अलग-अलग दलों से आए नेताओं के अनुभव और उनके राजनीतिक प्रभाव को भी इस्तेमाल करना चाहती है।



समिति में भाजपा के पुराने नेताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। अश्वनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, विजय सांपला, मनोरंजन कालिया और श्वेत मलिक जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को शामिल कर पार्टी ने संगठन के अनुभवी नेताओं को चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

इससे पार्टी की रणनीति में उन नेताओं को महत्व देने का संकेत मिलता है, जिनका पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक आधार और चुनावी अनुभव रहा है। हालांकि समिति में आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए किसी नेता को शामिल नहीं किया गया है।

अकाली दल संग गठबंधन के संकेत चुनाव समिति की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब पंजाब में भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। समिति में ऐसे नेताओं की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण है, जिनके अकाली दल के नेताओं के साथ पुराने राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। मनप्रीत बादल अकाली दल की राजनीति से निकलकर कांग्रेस और फिर भाजपा में आए हैं।

मनोरंजन कालिया और विजय सांपला जैसे पुराने भाजपा नेताओं ने अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार के दौरान भी राजनीतिक भूमिका निभाई है। ऐसे में चुनाव समिति में इन नेताओं की मौजूदगी को गठबंधन की संभावनाओं और भाजपा की स्वतंत्र चुनावी रणनीति, दोनों संदर्भों में देखा जा रहा है।

हालांकि समिति की घोषणा को गठबंधन पर अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। भाजपा फिलहाल संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। पार्टी की ओर से सभी 117 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की संभावना है।