राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियों में हरियाणा महिला कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने हरियाणा की नौ महिला नेत्रियों को पंजाब के सात संगठनात्मक जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

कोमल जैन को लुधियाना शहरी, संतोष कुमारी जून को मानसा, प्रिज्ञा पाशा जैन और सुशीला शर्मा को संगरूर, गुरविंदर कौर चावला को तरनतारन, लाजवंती ढिल्लों को मोहाली, शैलिका खुराना को फतेहगढ़ साहिब और सपना राणा को होशियारपुर की जिम्मेदारी दी गई है।