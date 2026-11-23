खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 235 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 223 प्रति प्वाइंट

खल सरसों 4,500 प्रति क्विंटल

DOC राइसब्रान बैच सफेद 2,100 प्रति क्विंटल

DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस 2,100 प्रति क्विंटल

सरसों 36,000 प्रति टन

सूरजमुखी 31,000 प्रति टन

गेहूं 2,820 / 2,830 प्रति क्विंटल

आटा 1,610 / 1,615 प्रति 50 किलो

मैदा 1,680 / 1,770 प्रति 50 किलो

सूजी 1,730 / 1,740 प्रति 50 किलो

चोकर 1,270 प्रति 45 किलो

चोकर 890 प्रति 30 किलो

मक्की बिहार 3,200 / 3,220 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 12,000 / 15,500 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13,700 / 14,800 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11,500 / 12,500 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 12,000 / 12,800 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11,800 / 13,200 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7,600 / 11,500 प्रति क्विंटल

चना दाल 9,200 / 9,500 प्रति क्विंटल

काबली चना 9,200 / 13,300 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9,600 / 11,000 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 10,500 / 12,800 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3,600 प्रति 35 किलो

चावल DB सेला 9,600 / 9,700 प्रति क्विंटल

चावल शरबती स्टीम 7,400 / 7,600 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10,200 / 10,300 प्रति क्विंटल

बिनौला तेल 16,200 प्रति क्विंटल

चावल तेल 14,500 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 20,500 / 20,800 प्रति क्विंटल

सरसों खल 4,400 / 4,450 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 4,700 / 4,800 प्रति क्विंटल

DOC मूंगफली 40,000 प्रति क्विंटल

जीरा 29,000 / 34,500 प्रति क्विंटल

धनिया 19,000 / 22,000 प्रति क्विंटल

हल्दी 24,400 / 28,200 प्रति क्विंटल

केसर कश्मीरी 230 / 235 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल 11,600 / 11,800 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला चावल 10,300 / 10,500 प्रति क्विंटल

शरबती सेला चावल 6,500 / 6,700 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम चावल 7,500 / 7,600 प्रति क्विंटल

चावल (1509) सेला 8,600 / 8,700 प्रति क्विंटल

PR-11 चावल 6,800 / 6,900 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3,600 / 3,700 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5,800 / 5,900 प्रति क्विंटल

धान (1509) 4,600 / 4,700 प्रति क्विंटल

देशी चना 8,700 / 8,900 प्रति क्विंटल

चना दाल 9,200 / 9,500 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी (पंजाब) 5,700 / 5,800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5,550 / 5,600 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5,500 / 5,550 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2,840 / 2,950 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4,000 / 4,100 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3,900 / 4,000 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 3,200 / 3,250 प्रति क्विंटल

मक्की MP 3,100 / 3,150 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11,800 / 13,200 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 8,925 / 9,025 प्रति क्विंटल

दाल चना 9,200 / 9,400 प्रति क्विंटल

काबली चना 9,800 / 13,800 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 11,700 / 13,500 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 14,700 / 15,800 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मीली 10,300 / 10,600 प्रति क्विंटल

जीरा 28,400 / 32,600 प्रति क्विंटल

धनिया 18,000 / 23,000 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 / 18,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 / 29,800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गांठ 23,700 / 23,800 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 26,000 / 28,100 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1,020 / 1,040 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1,080 / 1,120 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1,050 / 1,060 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1,170 / 1,180 प्रति किलो

मखाना 825 / 1,300 प्रति किलो

गोला (नारियल) 43,000 / 47,000 प्रति क्विंटल

बठिंडा रुई J-34 (पंजाब) 6,610 / 6,660 प्रति मन

रुई J-34 (हरियाणा) 6,580 / 6,630 प्रति मन

रुई J-34 (राजस्थान) 6,630 / 6,650 प्रति मन

बिनौला 4,600 / 4,800 प्रति मन

नरमा कपास 8,800 / 9,100 प्रति मन

बिनौला खल 4,500 / 4,550 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,950 / 4,000 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 720 प्रति 29 किलो