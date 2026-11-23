Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल और चावल की नई दरें जारी, सर्राफा बाजार में ₹5,500 की छलांग के साथ चमका सोना-चांदी
पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज, दाल, चावल व रुई के ताजा रेटों को जारी किया गया है। सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी के दामों में बढ़ौतरी देखने को मिली।
HighLights
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में ₹5500 की छलांग।
24 कैरेट सोना ₹1,28,200, चांदी तेजाबी ₹1,59,000 प्रति किलो।
पंजाब की मंडियों में अनाज, दाल-दलहन, चावल की नई दरें।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में सर्राफा बाजार में आज उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में सोना-चांदी ने तकरीबन 5500 रुपए की छलांग लगाई। 24 कैरेट सोना 1,28,200 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किए गए हैं, जबकि चांदी तेजाबी 1,59,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंची हैं। निवेशकों और ग्राहकों की नजरें शादी-विवाह के सीजन के बीच इन दामों की चाल पर टिकी हैं।
दूसरी ओर, पंजाब की दिसावरी मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, धान-चावल, मसाले, तेल-खल और रुई-नरमा के भावों में आवक व मांग के अनुरूप उतार-चढ़ाव जारी है।
अमृतसर और लुधियाना में बासमती व अन्य चावल-धान की किस्मों के दामों पर व्यापारियों की सक्रियता बनी हुई है, वहीं खन्ना में गेहूं, आटा व राइसब्रान, जालंधर में मसाले व मेवा और बठिंडा में रुई-नरमा के रेट बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। किसान, मिलर्स और कारोबारी सही समय पर खरीद-बिक्री के फैसले लेने के लिए ताजा मंडी व सर्राफा दरों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
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पंजाब में सोना-चांदी के ताजा भाव
|धातु / मद
|दर (₹)
|इकाई
|सोना 24 कैरेट
|1,28,200
|प्रति दस ग्राम
|सोना स्टैंडर्ड
|1,28,500
|प्रति दस ग्राम
|आभूषण 22 कैरेट
|1,20,000
|प्रति दस ग्राम
|गिन्नी
|97,000
|प्रति नग
|चांदी तेजाबी
|1,59,000
|-
|चांदी सिक्का
|1,80,000
|-
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पंजाब दिसावरी मंडी भाव
|मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव / दर (₹)
|इकाई
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य)
|
235
|
प्रति प्वाइंट
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
223
|
प्रति प्वाइंट
|
खल सरसों
|
4,500
|
प्रति क्विंटल
|
DOC राइसब्रान बैच सफेद
|
2,100
|
प्रति क्विंटल
|
DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस
|
2,100
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों
|
36,000
|
प्रति टन
|
सूरजमुखी
|
31,000
|
प्रति टन
|
गेहूं
|
2,820 / 2,830
|
प्रति क्विंटल
|
आटा
|
1,610 / 1,615
|
प्रति 50 किलो
|
मैदा
|
1,680 / 1,770
|
प्रति 50 किलो
|
सूजी
|
1,730 / 1,740
|
प्रति 50 किलो
|
चोकर
|
1,270
|
प्रति 45 किलो
|
चोकर
|
890
|
प्रति 30 किलो
|
मक्की बिहार
|
3,200 / 3,220
|
प्रति क्विंटल
|
लुधियाना
|
राजमां चित्रा
|
12,000 / 15,500
|
प्रति क्विंटल
|
अरहर दाल
|
13,700 / 14,800
|
प्रति क्विंटल
|
उड़द साबुत
|
11,500 / 12,500
|
प्रति क्विंटल
|
उड़द धोया
|
12,000 / 12,800
|
प्रति क्विंटल
|
उड़द छिलका
|
11,800 / 13,200
|
प्रति क्विंटल
|
दाल मसूर
|
7,600 / 11,500
|
प्रति क्विंटल
|
चना दाल
|
9,200 / 9,500
|
प्रति क्विंटल
|
काबली चना
|
9,200 / 13,300
|
प्रति क्विंटल
|
मूंग साबुत
|
9,600 / 11,000
|
प्रति क्विंटल
|
मूंग धोया
|
10,500 / 12,800
|
प्रति क्विंटल
|
एग्रो प्योर बेसन
|
3,600
|
प्रति 35 किलो
|
चावल DB सेला
|
9,600 / 9,700
|
प्रति क्विंटल
|
चावल शरबती स्टीम
|
7,400 / 7,600
|
प्रति क्विंटल
|
चावल 1121 सेला
|
10,200 / 10,300
|
प्रति क्विंटल
|
बिनौला तेल
|
16,200
|
प्रति क्विंटल
|
चावल तेल
|
14,500
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों तेल
|
20,500 / 20,800
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों खल
|
4,400 / 4,450
|
प्रति क्विंटल
|
बिनौला खल
|
4,700 / 4,800
|
प्रति क्विंटल
|
DOC मूंगफली
|
40,000
|
प्रति क्विंटल
|
जीरा
|
29,000 / 34,500
|
प्रति क्विंटल
|
धनिया
|
19,000 / 22,000
|
प्रति क्विंटल
|
हल्दी
|
24,400 / 28,200
|
प्रति क्विंटल
|
केसर कश्मीरी
|
230 / 235
|
प्रति ग्राम
|
अमृतसर
|
बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल
|
11,600 / 11,800
|
प्रति क्विंटल
|
बासमती (1121 नं.) सेला चावल
|
10,300 / 10,500
|
प्रति क्विंटल
|
शरबती सेला चावल
|
6,500 / 6,700
|
प्रति क्विंटल
|
शरबती स्टीम चावल
|
7,500 / 7,600
|
प्रति क्विंटल
|
चावल (1509) सेला
|
8,600 / 8,700
|
प्रति क्विंटल
|
PR-11 चावल
|
6,800 / 6,900
|
प्रति क्विंटल
|
धान शरबती
|
3,600 / 3,700
|
प्रति क्विंटल
|
बासमती 1121 धान
|
5,800 / 5,900
|
प्रति क्विंटल
|
धान (1509)
|
4,600 / 4,700
|
प्रति क्विंटल
|
देशी चना
|
8,700 / 8,900
|
प्रति क्विंटल
|
चना दाल
|
9,200 / 9,500
|
प्रति क्विंटल
|
गुड़ देशी (पंजाब)
|
5,700 / 5,800
|
प्रति क्विंटल
|
शक्कर देशी
|
5,550 / 5,600
|
प्रति क्विंटल
|
बूरा खांड
|
5,500 / 5,550
|
प्रति क्विंटल
|
जालंधर
|
गेहूं दड़ा
|
2,840 / 2,950
|
प्रति क्विंटल
|
चावल परमल कच्चा
|
4,000 / 4,100
|
प्रति क्विंटल
|
चावल परमल सेला
|
3,900 / 4,000
|
प्रति क्विंटल
|
मक्की बिहार
|
3,200 / 3,250
|
प्रति क्विंटल
|
मक्की MP
|
3,100 / 3,150
|
प्रति क्विंटल
|
दाल उड़द छिलका
|
11,800 / 13,200
|
प्रति क्विंटल
|
चना देशी छना
|
8,925 / 9,025
|
प्रति क्विंटल
|
दाल चना
|
9,200 / 9,400
|
प्रति क्विंटल
|
काबली चना
|
9,800 / 13,800
|
प्रति क्विंटल
|
राजमां चित्रा पुणे
|
11,700 / 13,500
|
प्रति क्विंटल
|
राजमां चित्रा चीन
|
14,700 / 15,800
|
प्रति क्विंटल
|
राजमां शर्मीली
|
10,300 / 10,600
|
प्रति क्विंटल
|
जीरा
|
28,400 / 32,600
|
प्रति क्विंटल
|
धनिया
|
18,000 / 23,000
|
प्रति क्विंटल
|
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
17,500 / 18,500
|
प्रति क्विंटल
|
लालमिर्च तेजा
|
26,000 / 29,800
|
प्रति क्विंटल
|
हल्दी इरोड गांठ
|
23,700 / 23,800
|
प्रति क्विंटल
|
हल्दी निजामाबाद
|
26,000 / 28,100
|
प्रति क्विंटल
|
काजू (320 नं.)
|
1,020 / 1,040
|
प्रति किलो
|
काजू (210 नं.)
|
1,080 / 1,120
|
प्रति किलो
|
काजू (240 नं.)
|
1,050 / 1,060
|
प्रति किलो
|
काजू (180 नं.)
|
1,170 / 1,180
|
प्रति किलो
|
मखाना
|
825 / 1,300
|
प्रति किलो
|
गोला (नारियल)
|
43,000 / 47,000
|
प्रति क्विंटल
|
बठिंडा
|
रुई J-34 (पंजाब)
|
6,610 / 6,660
|
प्रति मन
|
रुई J-34 (हरियाणा)
|
6,580 / 6,630
|
प्रति मन
|
रुई J-34 (राजस्थान)
|
6,630 / 6,650
|
प्रति मन
|
बिनौला
|
4,600 / 4,800
|
प्रति मन
|
नरमा कपास
|
8,800 / 9,100
|
प्रति मन
|
बिनौला खल
|
4,500 / 4,550
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों खल
|
3,950 / 4,000
|
प्रति क्विंटल
|
गेहूं चोकर
|
720
|
प्रति 29 किलो
|
गेहूं चोकर
|
1,400
|
प्रति 50 किलो
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