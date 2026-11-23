जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी रोकथाम कानून (2026) को लेकर पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच जारी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। पंजाब सरकार की ओर से गठित की गई तालमेल कमेटी ने माहिर कमेटी से एक बार फिर बातचीत की अपील की है।

सोमवार को अमृतसर के सर्किट हाउस में पहुंची सरकार की तालमेल कमेटी ने बैठक आमंत्रित की थी, पर श्री अकाल तख्त साहिब की विशेषज्ञ कमेटी इस बार भी शामिल नहीं हुई। सरकारी कमेटी के सदस्यों ने बताया कि तीन बार निमंत्रण भेजने के बावजूद माहिर कमेटी का कोई सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुआ। अब चौथी बार 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे बैठक के लिए निमंत्रण दिया गया है। कमेटी ने स्पष्ट किया कि माहिर कमेटी जहां और जिस समय बैठक करना चाहेगी, वे वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं।

सर्किट हाउस में पहुंचे गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा के संत बाबा सेवा सिंह के प्रतिनिधि भूपिंदर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रतिनिधि ज्ञानी साहिब सिंह, एडवोकेट जनरल कार्यालय से एजी प्रीत इंदरपाल सिंह और सेवानिवृत्त जस्टिस साजिद पाल सिंह शामिल थे। कमेटी के अन्य सदस्य पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, सेवानिवृत्त जस्टिस गुरवीर सिंह और औलख साहब वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।