जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में जंडियाला गुरु के अंतर्गत आते जलाल उसमा गांव में आठ साल के मासूम को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। उसका शव पास के ही खाली मैदान में देखा तो आसपास के बच्चों ने इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी।

कुत्ते उसका सिर, टांगे और कान नोच रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है। मरने वाले बच्चे की पहचान रंजीत सिंह के रूप में हुई है। उसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है।