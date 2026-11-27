डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मौजूदा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है। कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी इन योजनाओं को बंद करने के बजाय कानून बनाकर कानूनी संरक्षण देगी, ताकि सरकार बदलने के बावजूद लोगों को इनका लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का भविष्य किसी सरकार की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

आम आदमी पार्टी (आप) की रैली में विपक्ष पर योजनाएं बंद करने की मंशा रखने के आरोपों के सवाल पर परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। सरकार बदलने के साथ जनहित की योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए। इन्हें कानूनी ढांचा देकर लोगों के अधिकार के रूप में सुरक्षित किया जाएगा।

उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) और खाद्य सुरक्षा कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐसे कानून बनाए गए थे। इसी तर्ज पर कल्याणकारी योजनाओं को भी कानूनी आधार दिया जा सकता है।