पंजाब चुनाव 2027: कांग्रेस समिति अगले सप्ताह करेगी दौरा, दावेदारों से होगी सीधी बात, दिसंबर में आएगी पहली सूची
पंजाब कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर रही है। चुनाव समिति अगले सप्ताह दौरा कर दावेदारों से मिलेगी। दिसंबर में पहली सूची जारी होने की संभावना है।
HighLights
चुनाव समिति अगले सप्ताह पंजाब का दौरा करेगी।
दिसंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी।
जीतने की क्षमता, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस विधानसभा चुनाव-2027 के लिए टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर चुनाव समिति अगले सप्ताह पंजाब का दौरा कर सकती है। इस दौरान टिकट के दावेदारों से मुलाकात कर उनकी राय और चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी ली जाएगी।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस भवन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक के बाद रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमेटी को सौंप दी गई है। अब कमेटी सभी दावेदारों से बातचीत करेगी और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस दिसंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर रही है।
परगट सिंह ने कहा कि टिकट को लेकर पार्टी में काफी प्रतिस्पर्धा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक दावेदार हैं, जो कांग्रेस की चुनावी मजबूती और जीत की उम्मीद को दर्शाता है। हालांकि, टिकट देते समय जीतने की क्षमता, अनुभव और ईमानदार छवि को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि युवाओं और महिलाओं को चुनाव में बेहतर प्रतिनिधित्व देने पर पार्टी का विशेष ध्यान रहेगा।
यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव 2027: मानसा की बुढलाडा सीट से अकाली दल के पूर्व नेता डॉ. निशान सिंह कांग्रेस में शामिल
निशान सिंह कांग्रेस में शामिल
इस मौके पर मानसा से जनरल सर्जन डॉ. निशान सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की। वह 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव अकाली दल की ओर से लड़ चुके हैं। परगट सिंह ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि डॉ. निशान लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं और कांग्रेस में उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।
ड्रग्स के मुद्दे पर उठाया सवाल
आम आदमी पार्टी की रैली पर टिप्पणी करते हुए परगट सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के भाषण में मायूसी झलक रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में पंजाब के सबसे बड़े मुद्दे ड्रग्स पर चर्चा नहीं की गई। मेडिकल ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने 2021 में की थी।
यह भी पढ़ें- पंजाब सरकार ने गौशालाओं के लिए मंजूर किए 100 करोड़ रुपये, ग्रामीण गौशालाओं और कैटल पौंड को भी मिलेगा फंड
गठबंधन और अन्य मुद्दों पर भी रखी राय
गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा। अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इससे दोनों दलों के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से युवाओं को 65-70 सीटें देने की बात पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चयन में युवा, महिला और जीतने वाले पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।