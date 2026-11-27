डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस विधानसभा चुनाव-2027 के लिए टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर चुनाव समिति अगले सप्ताह पंजाब का दौरा कर सकती है। इस दौरान टिकट के दावेदारों से मुलाकात कर उनकी राय और चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी ली जाएगी।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस भवन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक के बाद रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमेटी को सौंप दी गई है। अब कमेटी सभी दावेदारों से बातचीत करेगी और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस दिसंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर रही है।

परगट सिंह ने कहा कि टिकट को लेकर पार्टी में काफी प्रतिस्पर्धा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक दावेदार हैं, जो कांग्रेस की चुनावी मजबूती और जीत की उम्मीद को दर्शाता है। हालांकि, टिकट देते समय जीतने की क्षमता, अनुभव और ईमानदार छवि को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि युवाओं और महिलाओं को चुनाव में बेहतर प्रतिनिधित्व देने पर पार्टी का विशेष ध्यान रहेगा।