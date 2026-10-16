मुख्यमंत्री मान की अधिकारियों को नसीहत, बोले- 'ईमानदारी से निभाएं ड्यूटी, तबादले पर लोग कहें यहीं रहना चाहिए था'

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा काम करें कि तबादला होने पर लोग कहें कि अधिकारी को यहीं रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से मिलने वाले सुकून की कोई कीमत नहीं होती। कितनी भी दौलत, हीरे और मोती जमा कर लें, लेकिन अंतिम समय में कुछ भी साथ नहीं जाता।

मुख्यमंत्री ने डीजीपी सहित उपस्थित डीएसपी, उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद चलते रहेंगे। केंद्र सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मतभेद भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन अधिकारियों को अपना फर्ज निभाने पर ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच अधिकारियों का सीधा संपर्क होता है। इसलिए उनका व्यवहार और कामकाज सरकार की छवि बनाता है। उन्होंने अधिकारियों से ऐसा चरित्र अपनाने की अपील की कि उनके तबादले पर लोग उन्हें रोकने की इच्छा जताएं, न कि उनके जाने पर राहत महसूस करें।

प्रशासन में युवाओं की बढ़ती भागीदारी उन्होंने कहा कि जीवन में धन-दौलत से अधिक महत्वपूर्ण ईमानदारी और लोगों का विश्वास है। अधिकारियों को अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने पद का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन में महिलाओं और युवा अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि आज कई युवा अधिकारी उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त जैसे पदों पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें युवा अधिकारियों से फोन आते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी।