पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच IAS अफसरों के हुए तबादले, कइयों को मिला अतिरिक्त प्रभार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच आइएएस अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल में कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, जबकि पंजाब राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है।

2008 बैच के आइएएस अधिकारी विनय बुबलानी, जो वर्तमान में पटियाला मंडल के कमिश्नर हैं, को रूपनगर मंडल के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।