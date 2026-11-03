मानसा में मारे गए दलजीत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PGI में होगा पोस्टमार्टम; 15 घंटे में सौंपना होगा शव

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। मानसा में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। अदालत ने दलजीत सिंह के शव का पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के सेक्टर-25 में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में कराया जाए।

इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को सौंपी गई है। अदालत के निर्देशानुसार अगले 15 घंटों के भीतर दलजीत सिंह का शव पीजीआई को सौंपना होगा। इसके बाद चिकित्सकों की टीम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करेगी। आदेश में पोस्टमार्टम के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई में देरी न हो।