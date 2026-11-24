रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा दोबारा गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि एक-दूसरे के वोट बैंक का आपस में ट्रांसफर कराना भी होगी। दोनों दलों के पारंपरिक मतदाता अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय आधार रखते हैं।

ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर गठबंधन का फैसला हो जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक मंच पर लाना आसान नहीं होगा। अकाली दल का पारंपरिक आधार ग्रामीण पंजाब, खासकर सिख और किसान मतदाताओं में रहा है।

वहीं भाजपा का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं और व्यापारिक वर्ग के बीच अधिक माना जाता है। पुराने गठबंधन के दौरान दोनों दलों के मतदाता एक-दूसरे के उम्मीदवारों को समर्थन देते रहे हैं, लेकिन 2020 में किसान आंदोलन के दौरान गठबंधन टूटने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं।