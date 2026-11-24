रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं भले ही मजबूत हो रही हैं, लेकिन साथ आने के बाद दोनों दलों के सामने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर नई चुनौती खड़ी हो सकती है।

अकाली दल चाहता है कि गठबंधन चुनाव में सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करे, जबकि भाजपा फिलहाल किसी एक नाम पर मुहर लगाने के पक्ष में नहीं बताई जा रही है। अकाली दल के लिए यह सिर्फ मुख्यमंत्री पद का सवाल नहीं, बल्कि पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व और भविष्य से भी जुड़ा है। पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन में उसकी वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका बनी रहे। ऐसे में सुखबीर बादल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग उसके लिए स्वाभाविक है।

दूसरी ओर भाजपा पंजाब में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी इस बार पहले की तरह सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है। ऐसे में वह चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर अकाली दल को पूरी राजनीतिक बढ़त देने से बचना चाहेगी।