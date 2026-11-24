रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की चर्चाओं के बीच भाजपा के भीतर ही इस मुद्दे पर मतभेद सामने आने लगे हैं। पार्टी का एक वर्ग अकाली दल के साथ दोबारा हाथ मिलाने के पक्ष में है, जबकि पुराने भाजपा नेता इसके विरोध में बताए जा रहे हैं।

ऐसे में गठबंधन की घोषणा हो भी जाती है तो पार्टी के भीतर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना नेतृत्व के लिए चुनौती होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के पुराने नेताओं और दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मतभेद होने की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान को करना है।

यह भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन तय, दोपहर 1 बजे होगा एलान स्वतंत्र राजनीतिक की वकालत करते रहे हैं नेता दरअसल, पंजाब भाजपा का एक वर्ग लंबे समय से अकाली दल से अलग होकर अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार तैयार करने की वकालत करता रहा है। किसान आंदोलन के बाद दोनों दलों के बीच आई दूरी और उसके बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने इस वर्ग की सोच को और मजबूत किया। भाजपा के कई नेता मानते हैं कि पार्टी को अपने दम पर सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जारी रखनी चाहिए।