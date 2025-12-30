पंजाब विधानसभा में मनरेगा पर घमासान, कांग्रेस विधायक ने कहा- 'योजना केवल दलित वर्ग के लिए नहीं'

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। मनरेगा कानून को लेकर पंजाब सरकार द्वारा विधान सभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव के दौरान ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री तरुण प्रीत सौंध को अजीब स्थिति से गुजरना पड़ा। सौंध प्रस्ताव पेश करते हुए मनरेगा को खास तौर से दलित वर्ग से जोड़ रहे थे। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा कानून को खत्म करके दलित और गरीब मजदूरों के चूल्हे ठंडे कर दिए।

मनरेगा मजदूरों को बार-बार दलितों से जोड़ने को लेकर के कांग्रेस की विधायक अरुण चौधरी ने मंत्री को याद दिलाया कि मनरेगा योजना केवल दलितों के लिए नहीं थी यह हर वर्ग के लिए थी। इसलिए मंत्री जी केवल इस योजना को दलितों से न जोड़े।

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर सत्र को लेकर के कह रहे हैं कि यह समय और पैसे की बर्बादी है। अतः कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं अन्यथा विधायक को माफी मांगनी चाहिए।