पंजाब विधानसभा में हंगामा, सुखपाल खैहरा ने रेगुलर सत्र न करवाने को लेकर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने रेगुलर सेशन न चलाने को लेकर सवाल उठाया। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो उस पर बोलते हुए कहा कि पिछले चार सालों में एक नई प्रथा शुरू कर ली गई है जिसमें रेगुलर सत्र की जगह विशेष सत्र बुलाकर विधायकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में कभी आप्रेशन लोट्स के नाम पर कभी अग्निवीर के , कभी बीबीएमबी और आज मनरेगा को लेकर विशेष सत्र बुलायागया है।उन्होंने कहा कि इससे विधायक अपने हलकों से संबंधित न तो सवाल लगा पाते हैं और न ही किसी बहस में हिस्सा ले पाते हैं।