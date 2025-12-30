पंजाब विधानसभा में हंगामा, सुखपाल खैहरा ने रेगुलर सत्र न करवाने को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब विधानसभा में नियमित सत्र न बुलाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार सालों से विशेष सत्र बु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने रेगुलर सेशन न चलाने को लेकर सवाल उठाया। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो उस पर बोलते हुए कहा कि पिछले चार सालों में एक नई प्रथा शुरू कर ली गई है जिसमें रेगुलर सत्र की जगह विशेष सत्र बुलाकर विधायकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में कभी आप्रेशन लोट्स के नाम पर कभी अग्निवीर के , कभी बीबीएमबी और आज मनरेगा को लेकर विशेष सत्र बुलायागया है।उन्होंने कहा कि इससे विधायक अपने हलकों से संबंधित न तो सवाल लगा पाते हैं और न ही किसी बहस में हिस्सा ले पाते हैं।
खैहरा ने स्पीकर से कहा कि पिछली सरकार के दौरान आपने भी कई बार तब के स्पीकर को ज्ञापन देकर मांग की थी कि सत्र को लंबा किया जाए क्या आपने इसमें कुछ बदलाव किया है? बल्कि आप की सरकार में अब तक की सरकार के सबसे छोटे सत्र बुलाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।