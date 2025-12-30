Punjab Vidhansabha LIVE: साहिबजादों की शहादत से शुरू हुआ पंजाब विधानसभा सत्र, मनरेगा मजदूरों के पत्र लेकर सदन में पहुंचेगी AAP

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा ने आज विशेष सत्र की शुरुआत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों की लासानी कुर्बानी को नमन करते हुए की गई। गुरु साहिब के परिवार की कुर्बानी को याद किया गया। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने छोटे साहिबजादों की अद्वितीय कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आप के विधायक डॉ इंद्रबीर सिंह निज्जर ने कहा कि छोटे साहिबजादों को लालच दिया गया ,डराया गया सब कुछ किया गया। लेकिन उन्हें झुका नहीं सके। डॉ निज्जर ने कहा कि हमें इस मौके पर दीवान टोडर मल और मोती राम मेहरा को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें छोटी छोटी बहसों से बचना चाहिए।

राणा गुरजीत ने कहा कि छोटे साहिबजादों की कुर्बानी को पूरी दुनिया नहीं भूल पाएगी । उन्होंने कहा कि आज इतिहास को खराब किया जा रहा है। उन्हें वीर बाल कहा जा रहा वह हमारे बाबा हैं। बंदा सिंह बहादुर को बंदा बैरागी कहा जा रहा है।

बैरागी वह पहले थे जब तक उन्होंने अमृतपान नहीं किया था। आज उन्हें बैरागी कहना ठीक नहीं। राणा गुरजीत ने कहा कि आज यहां प्रस्ताव पास होना चाहिए कि केंद्र सरकार सिखों के इतिहास को न बदले। आम आदमी पार्टी के विधायक 10 लाख से अधिक परिवारों के और मनरेगा मज़दूरों के पत्र लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। मान सरकार इन पत्रों के जरिए मजदूरों की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी। गरीबों की पुकार लेकर सभी विधायक विधानसभा में एकजुट होकर पहुंचेंगे।

भाजपा के विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि हम अभी तक शहीदी दिवस के नाम पर ही अटके हैं जबकि इस देश के हर राज्य में इस कुर्बानी को याद किया गया। उन्होंने दो कविता बोलते हुए छोटे साहिबजादों को याद करते हुए कहा कि यह बलिदान देश को जोड़ने के लिए है।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस मौके पर भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा से जानना चाहा कि साहिबजादे शहादत दिवस की जगह इसका नाम बाल दिवस करने की सिफारिश किसने की थी तो अश्वनी शर्मा ने कहा कि वह आज के इस पवित्र मौके पर ऐसी कोई राजनीति नहीं करना चाहते।