    'विधानसभा को बना रहे 'स्टेज-मैनेज्ड तमाशा', बाजवा का AAP सरकार पर जोरदार हमला; स्पीकर को लिखा पत्र

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर विधानसभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पीकर कुलतार संधवां को पत्र लिखकर कहा क ...और पढ़ें

    Hero Image

    विशेष सत्र के जरिए आप सरकार सुनियोजित तरीके से कर रही है विधान सभा को कमजोर: बाजवा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, चंडीगढ़। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से विधान सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

    बाजवा ने विधान सभा के स्पीकर कुलतार संधावां को पत्र लिखकर कहा कि सरकार नियमित सत्रों के बजाय विशेष सत्र बुला रही है, जिसके कारण विधान सभा के विधायी कामकाज कमजोर हो रहे हैं। बाजवा ने पुन: दोहराया कि इस संबंध में वह बार-बार पत्र लिख रहे हैं कि सदन की बैठकों की संख्या में खासी कमी आई है।

    बाजवा ने अपने पत्र में लिखा कि मानसून और शीतकालीन सत्रों को विशेष सत्र में बदल दिया गया। यह एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि विशेष सत्र में विधायकों के सवाल नहीं लगते। वह शून्य काल में अपने क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठा सकते।

    सदन लोकतांत्रिक जवाबदेही के एक वास्तविक मंच के बजाय तेजी से एक स्टेज-मैनेज्ड तमाशा बनता जा रहा है। बाजवा ने कहा कि जो लोग कभी देश को संवैधानिक नैतिकता पर भाषण देते थे, वे आज एक ऐसे माडल की अध्यक्षता कर रहे हैं जो विधायिका को कमजोर करता है और कार्यपालिका में शक्ति केंद्रित करता है।

    बाजवा ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए आप नेतृत्व हमेशा ही अनिवार्य रूप से सालाना कम से कम 40 बैठकों की मांग करता रहता था लेकिन सत्ता में आने के बाद आप ने इन बातों पर से आंखें मूंद ली है।

    ऐसे समय में जब पंजाब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बिगड़ती कानून व्यवस्था, ड्रग्स का खतरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दबाव, भूजल प्रदूषण और बढ़ता कर्ज शामिल हैं। बाजवा ने कहा कि सदन को लगातार और गंभीर सत्र में होना चाहिए, न कि राजनीतिक नाटकबाजी में उलझा रहना चाहिए।