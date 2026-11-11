PPSC भर्ती पर सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल, 86 अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में आने पर की CBI जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होने तक साक्षात्कार सहित भर्ती के बाकी चरण स्थगित करने की मांग की है।

उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और सफल अभ्यर्थियों के नाम व श्रेणीवार सूची सार्वजनिक करने की मांग की। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में जाखड़ ने कहा कि 751 सफल अभ्यर्थियों में से 86 के रोल नंबर सूची में कई जगह लगातार क्रम वाले समूहों में दिखाई देते हैं।

इसकी जांच होनी चाहिए कि एक ही पंक्ति में बैठे कई अभ्यर्थी एक साथ कैसे सफल हुए। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षकों की योग्यता, अंक देने के तरीके और मॉडरेशन (अंकों के मानकीकरण) का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग भी की।