चंडीगढ़ PGI में हुए प्राइवेट ग्रांट सेल घोटाले के दो आरोपितों को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआइ में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट में 1.14 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल दो आरोपित सुनील कुमार और गगनप्रीत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।

सीबीआई ने पिछले महीने पीजीआई के छह कर्मचारियों समेत आठ आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 406, 409, 420, 471, 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में सुनील कुमार और गगनप्रीत का भी नाम है। सुनील पीजीआई में मेडिकल रिकाॅर्ड क्लर्क है जबकि गगनप्रीत प्राइवेट ग्रांट सेल का कर्मचारी है। सीबीआई ने पीजीआई प्रशासन की ओर से मिली शिकायत के आधार पर जांच की थी। जांच के दौरान पता चला कि पीजीआई प्राइवेट ग्रांट सेल में कई गड़बड़ियां की गई थी।