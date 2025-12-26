चंडीगढ़ PGI के युवा डॉक्टर को अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड, मिर्गी के इलाज में शोध पर देशभर में दो ही शोधकर्ताओं मिलता है यह सम्मान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई के बाल रोग विभाग में अध्ययनरत चिकित्सक डाॅ. पार्थ लाल को मिर्गी रोग पर उत्कृष्ट शोध के लिए एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका की मिर्गी संबंधी अग्रणी संस्था द्वारा वर्ष 2025 के लिए दिया गया है। यह सम्मान हर वर्ष एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका से केवल दो युवा शोधकर्ताओं को दिया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वर्ष विश्व भर से आई पंद्रह सौ से अधिक प्रविष्टियों में से डाॅ. पार्थ लाल का चयन किया गया। डाॅ. पार्थ को यह सम्मान शिशुओं में होने वाली गंभीर और उपचार-प्रतिरोधी मिर्गी पर किए गए उनके शोध के लिए दिया गया। इस अध्ययन में दो प्रमुख मिर्गी-निरोधक औषधियों की प्रभावशीलता और सुरक्षा की तुलना की गई है। यह बीमारी शिशुओं में मस्तिष्क के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और इसका उपचार अत्यंत चुनौतीपूर्ण माना जाता है।