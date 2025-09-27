चंडीगढ़ में पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते का हमला, युवक के घुटने पर बुरी तरह से काटा, मालिकिन पर केस दर्ज

चंडीगढ़ के सेक्टर-43ए में एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने एक युवक पर हमला कर दिया। कुत्ता बिना सुरक्षा के घूम रहा था जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कुत्ते के मालिक ने कोई मदद नहीं की और मौके से चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-43ए में शनिवार शाम पड़ोसी के पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग ने एक युवक पर हमला कर दिया। दाहिने घुटने पर इतनी बुरी तरह से काटा कि युवक जमीन पर गिर गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, डॉग की मालिकिन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

घायल आशीष का कहना है कि वह हाईकोर्ट से लौटकर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। इतने में जर्मन शेफर्ड डॉग ने उस पर हमला कर दिया। युवक बचने के लिए भागा भी, लेकिन डॉग ने नहीं छोड़ा। डॉग बिना पट्टे और माउथ कवर के घूम रहा था। उसकी मालिकिन सरोज भी साथ थी, जिसने किसी प्रकार की मदद नहीं की।

घटना का पता चलते ही परिवार के सदस्य आशीष को जीएमएसएच-16 अस्पताल लेकर गए। डाॅक्टरों ने तुरंत इम्यूनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन लगाया। डाॅक्टरों के मुताबिक यदि समय पर इलाज नहीं हुआ होता तो यह हमला जानलेवा साबित हो सकता था। फिलहाल आशीष का इलाज जारी है।