परविंदर झोटा मर्डर केस को लेकर राहुल गांधी ने पंजाब सरकार को घेरा, बोले- 'शिकायत करने वाला बन जाता है मुलजिम'

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पंजाब में अब नशे के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा साबित हो रहा है और यह सब मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के कार्यकाल में हो रहा है।

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट साझा करते हुए कहा- पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाना अब जानलेवा हो गया है और यह भगवंत मान की AAP सरकार के राज में हो रहा है। मानसा: 'नशा रोको, रोजगार दो' अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा को दिनदहाड़े गोली मार दी गई जो एक फेसबुक लाइव पर साफ दिखी। संगरूर- मुख्यमंत्री का अपना जिला: मजदूर गुलजार सिंह ने मंत्री के सामने गांव में नशे का सवाल उठाया। परिवार का आरोप है कि उसके बाद उन पर माफी मांगने का दबाव डाला गया। उन्होंने अपनी जान दे दी। संगरूर: नशे के खिलाफ बोलने वाले मोहनजीत सिंह पर हिरासत में यातना के आरोप - मामला अब हाईकोर्ट में है और झोटा की कहानी में एक बात और है। जब उन्होंने शिकायत की, तो FIR हुई और पुलिस ने बाद में झोटा को भी बुक कर दिया। जिस सरकार में शिकायत करने वाला भी मुलजिम बन जाए, वहां नशे के सौदागर बेखौफ क्यों न हों? CM भगवंत मान जवाब दें: नशे के खिलाफ लड़ने वालों की हिफाजत कौन करेगा? पंजाब के युवाओं का भविष्य तबाह करने वाले इस नशे के साम्राज्य को खत्म किए बिना कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। यह भी पढ़ें- LIVE: परविंदर झोटा हत्याकांड के विरोध में आज पंजाब बंद, लुधियाना में एक युवक की मौत, दुकानदार व प्रदर्शनकारी उलझे मानसा की घटना का भी जिक्र राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मानसा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 'नशा रोको, रोजगार दो' अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा को दिनदहाड़े गोली मार दी गई, जिसका वीडियो एक फेसबुक लाइव पर भी साफ दिखाई दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने संगरूर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के अपने जिले में एक मजदूर ने जब मंत्री के सामने गांव में नशे का सवाल उठाया, तो परिवार के आरोपों के अनुसार उस पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी।