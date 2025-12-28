पंजाब में बड़ा एलान, तीन नशा तस्करों पर इनाम घोषित, सूचना देने वाले को मिलेंगे 25-25 हजार

जागरण संवाददाता, मोहाली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन नशा तस्करों पर इनाम घोषित किया है। इनमें दो नशा तस्कर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक पंजाब के मोगा से संबंधित है। प्रत्येक के बारे में जानकारी देने पर 25-25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

पहला नशा तस्कर सन्नी मोगा के वार्ड-23 का रहने वाला है। यह 1.850 किलोग्राम चरस केस से जुड़ा हुआ है और अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। दूसरा नशा तस्कर रमेश कुमार हिमाचल प्रदेश के गांव बल्ह धार गांव का रहने वाला है और इसके पास से 1.850 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। अदालत ने इसे भी पीओ घोषित किया है।