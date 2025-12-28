Language
    पंजाब में बड़ा एलान, तीन नशा तस्करों पर इनाम घोषित, सूचना देने वाले को मिलेंगे 25-25 हजार

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन नशा तस्करों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें दो हिमाचल प्रदेश के मंडी और एक पंजाब के मोगा से ...और पढ़ें

    भगोड़े नशा तस्करों की तलाश में छापेमारी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन नशा तस्करों पर इनाम घोषित किया है। इनमें दो नशा तस्कर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक पंजाब के मोगा से संबंधित है। प्रत्येक के बारे में जानकारी देने पर 25-25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

    पहला नशा तस्कर सन्नी मोगा के वार्ड-23 का रहने वाला है। यह 1.850 किलोग्राम चरस केस से जुड़ा हुआ है और अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। दूसरा नशा तस्कर रमेश कुमार हिमाचल प्रदेश के गांव बल्ह धार गांव का रहने वाला है और इसके पास से 1.850 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। अदालत ने इसे भी पीओ घोषित किया है।

    तीसरा नशा तस्कर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रहने वाला रूपेश कुमार है। एनसीबी की टीमें तीनों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। लोग इनके बारे में जानकारी देने के लिए 94645-56700 पर काॅल कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 01722568109 या 277931 पर भी संपर्क किया जा सकता है।