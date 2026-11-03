सात राज्यों में फैला अवैध फार्मा नेटवर्क, पंजाब में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20.10 करोड़ की संपत्तियां सीज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सहित सात राज्यों में फैले फार्मास्युटिकल दवाओं की अवैध सप्लाई और डायवर्जन के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.10 करोड़ रुपये की 25 संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। इनमें अधिकतर संपत्तियां पंजाब के मोहाली जिले में स्थित हैं। इनमें औद्योगिक प्लाट, व्यावसायिक इकाइयां, शाप-कम आफिस और अपार्टमेंट शामिल हैं। ये संपत्तियां आरोपितों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं।

एनसीबी के अनुसार, सक्षम प्राधिकरण ने स्मगलर्स एंड फारेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फारफीचर आफ प्रापर्टी) एक्ट, 1976 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ (2) के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश को मंजूरी दे दी। अब इन संपत्तियों को पूर्व अनुमति के बिना बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जांच में सामने आया कि आरोपित अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई इन संपत्तियों के लिए आय के वैध स्रोत साबित नहीं कर सके।

सुप्रीम कोर्ट भी उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। इस मामले की शुरुआत 7 फरवरी 2025 को हुई थी, जब एनसीबी ने अमृतसर में 5,000 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद की थीं। दवाओं की पैकेजिंग पर हरिद्वार की एक कंपनी को निर्माता और देहरादून की एक कंपनी को मार्केटिंग फर्म बताया गया था।

पड़ोसी राज्यों में फैला नेटवर्क जांच में पता चला कि मार्केटिंग कंपनी का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था। इसके बाद गठित विशेष जांच टीम ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय फार्मास्युटिकल कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाया। आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिये दवाओं को ऐसी फर्जी और अस्तित्वहीन कंपनियों के नाम पर भेजा जाता था, जहां से उन्हें अवैध रूप से बाजार में खपाया जाता था। यह नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।

इसमें कच्चा माल और तैयार फार्मूलेशन भी शामिल हैं। मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीबी की वित्तीय जांच में सामने आया कि अवैध रूप से बेची गई दवाओं से हासिल रकम को जांच के दायरे में आई कंपनियों के बैंक खातों के जरिये अलग-अलग स्तरों पर घुमाया गया।