    मोहाली में अवैध रूप से रेहड़ी- फड़ी लगाने वालों का विरोध, बाजार बंद, सड़कों पर दुकानदार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    मोहाली में अवैध रेहड़ी-फड़ी वालों के खिलाफ दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते फेज-3बी मार्केट बंद रही। दुकानदारों ने एमसी टीम से पारदर्शिता ...और पढ़ें

    मोहाली में फेज-3 बी की मार्केट में दुकानें बंद कर बाहर बैठे दुकानदार।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। शहर में अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी वालों का अब दुकानदारों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। वीरवार को फेज-3बी की मार्केट में दुकानें और शोरूम बंद रहे। दुकानदार काम-धंधा छोड़कर बाहर निकल आए और कहा कि एमसी की टीम पारदर्शिता से काम करे।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मोहाली में अतिक्रमण और अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। फेज-5, फेज-3बी2, फेज़-7, सेक्टर-67 और फेज-11 सहित कई बाजारों में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर से रेहड़ी-फड़ियां लग रही हैं।

    यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    बढ़ते अतिक्रमण व अवैध वेंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि बिना अनुमति और अनधिकृत स्थानों पर बैठ रहे वेंडरों को तत्काल हटाया जाए। जिन वेंडरों को वेंडिंग जोन में स्थान आवंटित हैं और किसी दूसरी जगह पर दुकान चला रहे हैं तो उन्हें आवंटित वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए।