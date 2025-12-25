मोहाली में अवैध रूप से रेहड़ी- फड़ी लगाने वालों का विरोध, बाजार बंद, सड़कों पर दुकानदार

जागरण संवाददाता, मोहाली। शहर में अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी वालों का अब दुकानदारों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। वीरवार को फेज-3बी की मार्केट में दुकानें और शोरूम बंद रहे। दुकानदार काम-धंधा छोड़कर बाहर निकल आए और कहा कि एमसी की टीम पारदर्शिता से काम करे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मोहाली में अतिक्रमण और अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। फेज-5, फेज-3बी2, फेज़-7, सेक्टर-67 और फेज-11 सहित कई बाजारों में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर से रेहड़ी-फड़ियां लग रही हैं।