    मोहाली में हादसा, चलती टैक्सी में मोबाइल ब्लास्ट, घबराए चालक से गाड़ी जा चढ़ी डिवाइडर पर

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:30 PM (IST)

    मोहाली के खरड़ फ्लाईओवर पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक चलती टैक्सी में मोबाइल फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके से घबराए चालक अमन का संतुलन बिगड़ा और ...और पढ़ें

    खरड़ फ्लाईओवर पर यह हादसा। चालक की जान बची।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। चलती टैक्सी में अचानक मोबाइल फोन फटने से टैक्सी चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वाहन बेकाबू होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर जा चढ़ा। नववर्ष से ठीक पहले 31 दिसंबर की रात खरड़ फ्लाईओवर पर यह हादसा इतना अचानक और तेज था कि कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    घायल टैक्सी चालक की पहचान सिरसा निवासी अमन के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ समय से मोहाली क्षेत्र में कैब चलाने का कार्य कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अमन गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसके पास रखा मोबाइल फोन जोरदार धमाके के साथ फट गया।

    तेज आवाज और धुएं के कारण अमन घबरा गया और उसका वाहन से नियंत्रण पूरी तरह हट गया। टैक्सी सीधे डिवाइडर से टकराकर ऊपर चढ़ गई, जिससे वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे में अमन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आईं।

    स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायल चालक को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी हैं। डाॅक्टरों के अनुसार अमन को कई चोटें आई हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने के कारण अब उसकी हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है।