    मोहाली के ग्रामीण इलाकों में बदहाल जल आपूर्ति, दशकों पुरानी जर्जर पाइपलाइनों से घरों में पहुंच रहा बीमारी वाला पानी

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:58 PM (IST)

     स्वच्छ पेयजल की जगह नलों से सीवरेज युक्त प्रदूषित पानी की सप्लाई हो रही है।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विकास के दावों के बीच, हकीकत यह है कि इन गांवों में दशकों पहले बिछाई गई पानी की पाइपलाइनें अब ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं।

    स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब से ये पाइपें डाली गई हैं, तब से न इनकी मरम्मत की गई और न नई पाइपलाइन बिछाने की ज़हमत उठाई गई। आज ये पाइपें जगह-जगह से टूट चुकी हैं, जिसके कारण स्वच्छ पेयजल की जगह नलों से सीवरेज युक्त प्रदूषित पानी की सप्लाई हो रही है।

    मोहाली के ग्रामीण अंचलों में पानी की पाइपलाइनों की स्थिति बेहद दयनीय है। विभागीय आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर नज़र डालें तो ये पाइपें लगभग 20 से 25 साल पुरानी हैं। समय के साथ इन पाइपों में जंग लग चुका है और ज़मीन के नीचे भारी दबाव के कारण ये कई जगहों से फट गई हैं।

    पाइपों में हो रही इस भारी लीकेज के कारण न केवल लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, बल्कि यह ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर रहा है। सीवरेज मिक्सिंग का खतरनाक खेल सबसे भयावह स्थिति मानसून और बरसात के दिनों में देखने को मिलती है। गांवों में ड्रेनेज और सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण बारिश का पानी गलियों में जमा हो जाता है।

    पाइपलाइनों में लीकेज होने के कारण, सक्शन प्रेशर की वजह से ज़मीन में जमा गंदा पानी और सीवरेज की गंदगी इन पाइपों के भीतर समा जाती है। इसके परिणामस्वरूप, जब घरों में वाटर सप्लाई चालू होती है, तो लोगों के नलों से बदबूदार और काला पानी निकलता है।

    बीमारियों का बढ़ता ग्राफ इस दूषित पानी के सेवन से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संकट गहरा गया है। गत बरसात के मौसम में भई दूषित पानी के कारण फेज-2 बच्चों और बुजुर्गों में डायरिया के मामले सामने आये थे।

    जनता काॅलोनी दूषित पेयजल की सप्लाई से बीमारियों का खतरा बढ़ा

    नयागांव के जनता काॅलोनी वार्ड-15 में पिछले करीब एक साल से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। कभी पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहती है और जब पानी आता है तो वह गंदा व बदबूदार होता है।

    स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन को लिखित शिकायतें दी, लेकिन अब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। प्रशासन की इस अनदेखी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी की सप्लाई से इलाके में बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।