    मोहाली में लूट और हत्या की बड़ी वारदात, पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की पत्नी का गला काटा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    मोहाली में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की पत्नी की हत्या कर दी गई। लुटेरों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर महिला क ...और पढ़ें

    हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुूंचे।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-5 में एक बड़ी वारदात सामने आई है। पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की पत्नी अशोक गोयल की हत्या कर दी गई। लुटेरों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर महिला का गला काट दिया।

    घर के नौकर को कुर्सी से बांध दिया लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे भाग गए। वारदात का उस समय पता चला जब नौकरानी घर में काम करने आई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। 

