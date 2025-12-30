Language
    मोहाली में रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाया जाए, रेजिडेंटस वेलफेयर सोसायटी ने उठाई आवाज, डीसी से की मुलाकात

    By Lakhwant Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    मोहाली के फेज-3बी2 मार्केट में रेहड़ी-फड़ी वालों द्वारा देर रात तक तेज म्यूजिक बजाने और दुकान चलाने से परेशान निवासियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात क ...और पढ़ें

    Hero Image

    फेज-3बी2 की मार्केट में रेहड़ी-फड़ी वालों पर अंकुश लगाने की मांग दुकानदार भी कर चुके।

    संवाद सहयोगी, मोहाली। फेज-3बी2 की मार्केट में रेहड़ी-फड़ी वालों पर अंकुश लगाने की मांग दुकानदारों की ओर से की गई थी। इसके बाद निगम ने कार्रवाई की थी। अब फेज-3बी2 की रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी का एक डेलीगेशन, ऑर्गनाइजेशन के प्रेसिडेंट तरलोचन सिंह की लीडरशिप में डिप्टी कमिश्नर से मिला।

    मांग की कि फेज 3 बी2 मार्केट में दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा देर रात तक तेज म्यूजिक बजाने की समस्या को कंट्रोल किया जाए। डेलीगेशन ने बताया कि फेज 3बी2 के मार्केट में बिना इजाज़त के वेंडरों और तेज लाइव म्यूजिक की वजह से काफी परेशानी हो रही है।

    डेलीगेशन ने पूछा कि इन दुकानों और रेहड़ी-पटरी वालों के खुलने और बंद होने का तय समय क्या है और उन वेंडरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है जो तय समय के बाद भी अपनी दुकानें चलाते रहते हैं।

    उन्होंने कहा कि मार्केट के पीछे के एरिया, कोठी नंबर 972 से 980, फेज 3बी2, मोहाली में, कई रेहड़ी वाले लंबे समय से देर रात तक काम कर रहे हैं और इस दौरान वे तेज आवाज में म्यूजिक भी बजाते हैं।

    उनके पास आने वाले लोगों की लगातार भीड़-भाड़ और शोर के कारण बहुत प्रदूषण होता है, जिससे न केवल शहर के नागरिक, बच्चे और बुजुर्ग बहुत परेशान होते हैं, बल्कि निवासियों के रहने का पूरा माहौल भी प्रभावित होता है।

    उन्होंने मांग की कि वेंडरों और लाइव म्यूजिक के लिए आधिकारिक तौर पर एक समय तय किया जाए और इसका उल्लंघन करने वाले वेंडरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। संगठन के जनरल सेक्रेटरी नवदीप बंसल ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि वे इस समस्या को हल करने के लिए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।