मोहाली में प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर खेल, फेसबुक पर विज्ञापन दे लोगों को जाल में फंसाया जा रहा, जयपुर के कारोबारी से लाखों की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली में प्लाॅट बेचने के नाम पर जयपुर के एक कारोबारी से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जयपुर निवासी कारोबारी अमित मय्यर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने फेसबुक पर एयरोट्रो होम्स की नई स्कीम का विज्ञापन देखा था, जिसमें लांडरां-बनूड़ रोड पर 100, 125 और 150 गज के रेजिडेंशियल प्लाट बेचे जाने की जानकारी दी गई थी।

अमित ने बताया कि विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर उनकी बात मोहाली फेज-5 निवासी राहुल सैनी से हुई, जिसने खुद को प्राॅपर्टी एडवाइजर और इंवेस्टर एंव इम्पायर इस्टेट का डायरेक्टर/पार्टनर प्रतिनिधि बताया। राहुल ने मोहाली में प्लाॅट दिखाए और 150 गज के प्लाॅट का रेट 45 हजार रुपये प्रति गज बताया।

26 एकड़ में प्रोजेक्ट विकसित करने का दावा राहुल ने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट 26 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, पार्क और ग्रीन बेल्ट शामिल होंगे। बाद में राहुल जयपुर आया और कारोबारी से अपनी दूसरी कंपनी के खाते में 20 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। उसने एक रसीद भी दी और आश्वासन दिया कि जल्द ही प्लाॅट की रजिस्ट्री उनके नाम करवा दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर को शिकायत देने पर हुई कार्रवाई लंबे समय तक रजिस्ट्री नहीं करवाई गई और जब शिकायतकर्ता ने दोबारा संपर्क किया तो राहुल लगातार टालमटोल करता रहा। इसके बाद कारोबारी ने जयपुर के करणी विहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। प्रारंभ में कोई कार्रवाई नहीं हुई।