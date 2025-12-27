Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मोहाली पुलिस ने दबोचे हुड़दंगबाज, मार्केट में थार गाड़ी घुमाना और तेज आवाज में गाने बजाना पड़ा भारी

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    मोहाली पुलिस ने नए साल के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाते हुए खरड़ के सिमरजीत सिंह और मोहाली के मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 3बी(2) मार्केट में शरा ...और पढ़ें

    Hero Image

    हुड़दंगबाजी करने पर गिरफ्तार आरोपितों को लेकर जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। न्यू ईयर के चलते पुलिस ने शहर में सतर्कता बढ़ाई हुई है। सड़कों और मार्केट में पुलिस गश्त पर रहती है। ऐसे में शराब पीकर 3बी(2) की मार्केट में थार गाड़ी घुमाना और ऊंची आवाज में गाने गाना बजाना हुड़दंगबाजों को महंगा पड़ गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने खरड़ के रहने वाले सिमरजीत सिंह और मोहाली निवासी मलकीत सिंह को दबोच लिया। पुलिस ने इनकी गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली है।आरोप है कि इन दोनाें ने पुलिस की ड्यूटी में भी बाधा उत्पन्न की। 