मोहाली पुलिस ने दबोचे हुड़दंगबाज, मार्केट में थार गाड़ी घुमाना और तेज आवाज में गाने बजाना पड़ा भारी
जागरण संवाददाता, मोहाली। न्यू ईयर के चलते पुलिस ने शहर में सतर्कता बढ़ाई हुई है। सड़कों और मार्केट में पुलिस गश्त पर रहती है। ऐसे में शराब पीकर 3बी(2) की मार्केट में थार गाड़ी घुमाना और ऊंची आवाज में गाने गाना बजाना हुड़दंगबाजों को महंगा पड़ गया।
पुलिस ने खरड़ के रहने वाले सिमरजीत सिंह और मोहाली निवासी मलकीत सिंह को दबोच लिया। पुलिस ने इनकी गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली है।आरोप है कि इन दोनाें ने पुलिस की ड्यूटी में भी बाधा उत्पन्न की।
