Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों के मामले में हुई पहली बड़ी गिरफ्तारी, SIT ने मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ से दबोचा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:32 PM (IST)

    श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के लापता होने के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी चार्टर्ड अकाउं ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों के मामले में बड़ी सफलता मुख्य आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के लापता होने के मामले में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल और आप पंजाब के सीनियर नेता बलतेज पन्नू ने दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आप' पंजाब के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आज सिख संगतों के लिए यह बेहद बड़ी उपलब्धि है, जिसका पिछले चार-पांच वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर दर्ज मामले में आज एसआईटी ने चंडीगढ़ के एक होटल से सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार किया है, जो कि इस समय एसजीपीसी का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है और इसे लापता स्वरूपों के मामले में मुख्य आरोपी है।

    विधायक धालीवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सिख संगतें इस मामले में न्याय की मांग को लेकर बड़ी लामबंदी करती रही हैं, धरने-प्रदर्शन करती रही हैं। सिख पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनकार भाई बलदेव सिंह वडाला की अगुवाई में भी बड़ी लामबंदी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह इस केस में पहली गिरफ्तारी है और वह भी मुख्य आरोपी की। धालीवाल ने सिख संगतों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को लापता करने वाले सभी 16 दोषियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता है।

    वहीं आप पंजाब के सीनियर नेता बलतेज पन्नू ने बताया कि माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 328 पवित्र स्वरूपों की गुमशुदगी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद पंजाब पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एसआईटी का गठन किया गया। पन्नू ने बताया कि सभी 16 नामजद आरोपियों के खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी किया गया है। सतिंदर सिंह कोहली के गिरफ्तारी वारंट पहले से जारी थे, जो पुलिस से छुपते हुए चंडीगढ़ के एक होटल में ठहरा हुआ था।

    बलतेज पन्नू ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है, उम्मीद है कि इस मामले में कई और खुलासे होंगे, क्योंकि एसजीपसी का ऑडिट भी यही सीए करता रहा है।