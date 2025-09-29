Language
    चंडीगढ़ में मिग-21 के विदाई समारोह में एयरफोर्स के अधिकारियों से बदसलूकी पड़ी भारी, महिला इंस्पेक्टर निलंबित

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:11 PM (IST)

    चंडीगढ़ में मिग-21 की विदाई समारोह के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप कौर को बदसलूकी के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर मेहमानों से दुर्व्यवहार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप हैं जिसके चलते विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें मिली थीं जिसके कारण उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया था।

    एयरफोर्स अधिकारियों से बदसलूकी के आरोप में महिला इंस्पेक्टर सस्पेंड

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मिग-21 के विदाई समारोह के दौरान वायु सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप कौर को निलंबित कर दिया गया है। उन पर समारोह के दौरान आमंत्रित लोगों से बदसलूकी और ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। पुलिस विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं।

    कुलदीप कौर इस समय पुलिस लाइन में तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक समारोह में शामिल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दी थी। तब कुलदीप कौर की गेट पर ड्यूटी थी। शिकायत मिलने पर उन्हें तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया था। करीब 15 दिन पहले भी उनके खिलाफ ऐसी ही शिकायत मिली थी। प्रमोशन कोर्स के दौरान उन्होंने एक डीएसपी के साथ बदसलूकी की थी, हालांकि तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।