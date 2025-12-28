पंजाब में रात के अंधेरे में घूम रहे नकाबपोशों का आतंक, कुराली में दो ज्वेलरी शाॅप के शटर तोड़े, एक से गहने से उड़े

संवाद सहयोगी, कुराली। पंजाब में नकाबपोश लुटेरों ने आतंक फैला रखा है। कुराली में रात को घने कोहरे का फायदा उठाकर 10 से 12 नकाबपोश लुटेरों ने मेन माता रानी चौक पर मौजूद दो ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाया। रोकने की कोशिश करने वाले दुकानदार और उसके बेटे पर भी हमला कर दिया।

सुबह करीब 2:30 बजे लुटेरों ने सबसे पहले राजू ज्वेलर नाम की दुकान का शटर तोड़ा। दुकान के मालिक राजू वर्मा ने बताया कि चोरों ने दुकान से करीब आधा किलो चांदी चुरा ली, जिसमें ज्वेलरी, सिक्के, मूर्तियां और बर्तन शामिल थे। इसके बाद चोरों ने बगल के न्यू गोगना ज्वेलर का शटर तोड़ने की कोशिश की। शटर टूटते ही दुकान का सिक्योरिटी अलार्म बज गया, जिससे आस-पास के लोग जाग गए।



शोर सुनकर पड़ोसी राणा बिट्टू और उसका बेटा शुभम लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और चोर-चोर चिल्लाने लगे। इस पर लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और शुभम के सिर पर लोहे की राड मारकर उसे घायल कर दिया। लोगों को इकट्ठा होते देख चोर मौके से भाग गए।