    पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, कई दिग्गज नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन

    By Rohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। अश्वनी शर्मा और मनोरंजन कालिया की उपस्थिति में उन ...और पढ़ें

    भाजपा पंजाब के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा तथा वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय में बुधवार को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।। इन नेताओं को भाजपा पंजाब के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा तथा वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया की उपस्थिति में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

    नए शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए भाजपा नेतृत्व ने कहा कि भाजपा की नीतियों, विचारधारा और नेतृत्व पर नेताओं एवं जमीनी कार्यकर्ताओं का बढ़ता विश्वास, पंजाब में पार्टी की बढ़ती ताकत और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

    ये हैं भाजपा में शामिल होने वाले नेता

    अश्वनी कुमार शर्मा — राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंटक, पूर्व चेयरमैन, पंजाब लेबर एवं एम्प्लायमेंट सेल
    मोती लाल धमाका — पूर्व विधायक उम्मीदवार (1991), पूर्व पार्षद उम्मीदवार (2002), उपाध्यक्ष, पंजाब इंटक
    अनिल कुमार राजा — ब्लाक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, छेहर्टा
    पं. प्रिंस धामी — अध्यक्ष, पंजाब ब्राह्मण मंच
    मट्टू कोहली (जालंधर) — पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता
    अवतार सिंह — पूर्व सैनिक
    अंकुर शर्मा, अजयपाल सिंह
    नितीश महाजन — अधिवक्ता
    राहुल घनोत्रा, राहुल शर्मा और अनमोल बजाज।