मंगत राम बंसल बने चंडीगढ़ अग्रवाल सभा के प्रधान, नई कार्यकारिणी का गठन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अग्रवाल सभा (रजि.) में संगठनात्मक पुनर्गठन करते हुए सभा के पदाधिकारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। महाराजा अग्रसेन स्मृति भवन, सेक्टर-30ए में आयोजित बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। नई नियुक्तियों को औपचारिक रूप से कार्यभार सौंप दिया गया। मंगत राम बंसल को अध्यक्ष, सुनील गुप्ता को महामंत्री और अनिल गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

सभा के महासचिव ने कहा कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य समाज के कल्याण कार्यों को और गति देना तथा युवाओं और व्यापारी वर्ग को एक मंच पर जोड़ने के प्रयासों को मजबूत करना है। संस्था के अनुसार आगामी वर्ष में सभा द्वारा सामाजिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षण सहायता, तथा मातृ-शिशु कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।