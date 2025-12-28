Language
    मंगत राम बंसल बने चंडीगढ़ अग्रवाल सभा के प्रधान, नई कार्यकारिणी का गठन

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    चंडीगढ़ अग्रवाल सभा (रजि.) में संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद मंगत राम बंसल को अध्यक्ष, सुनील गुप्ता को महामंत्री और अनिल गोयल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया ...और पढ़ें

    महाराजा अग्रसेन स्मृति भवन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया निर्णय

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अग्रवाल सभा (रजि.) में संगठनात्मक पुनर्गठन करते हुए सभा के पदाधिकारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। महाराजा अग्रसेन स्मृति भवन, सेक्टर-30ए में आयोजित बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। नई नियुक्तियों को औपचारिक रूप से कार्यभार सौंप दिया गया। मंगत राम बंसल को अध्यक्ष, सुनील गुप्ता को महामंत्री और अनिल गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

    सभा के महासचिव ने कहा कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य समाज के कल्याण कार्यों को और गति देना तथा युवाओं और व्यापारी वर्ग को एक मंच पर जोड़ने के प्रयासों को मजबूत करना है। संस्था के अनुसार आगामी वर्ष में सभा द्वारा सामाजिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षण सहायता, तथा मातृ-शिशु कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।

    अग्रवाल सभा लंबे समय से समाज सेवा, सामाजिक एकता तथा धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रही है और नए पदाधिकारियों से उम्मीद है कि वे संगठन के कार्यों को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे।