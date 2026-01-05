अकाली नेता मजीठिया की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी, करीबी गुलाटी के रिमांड पर 6 को सुनवाई

जागरण संवाददाता, मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अकाली नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी हरप्रीत सिंह गुलाठी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। विजिलेंस ने गुलाठी के पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। दूसरी ओर, मजीठिया की पेशी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब छह जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की है। विजिलेंस के अनुसार गुलाठी को उनके सेक्टर-106 स्थित घर से गिरफ्तार किया गया।

उन पर आरोप है कि उनकी कंपनियों से मजीठिया की कंपनियों में बड़ी मात्रा में धनराशि ट्रांसफर की गई, जो कभी वापस नहीं लौटाई गई और न ही इस संबंध में कोई मामला दर्ज कर धन वापसी की मांग की गई।