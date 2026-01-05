Language
    अकाली नेता मजीठिया की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी, करीबी गुलाटी के रिमांड पर 6 को सुनवाई

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:39 PM (IST)

    विजिलेंस ने पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी हरप्रीत सिंह गुलाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें मोहाली कोर्ट में ...और पढ़ें

    आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेशी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अकाली नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी हरप्रीत सिंह गुलाठी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। विजिलेंस ने गुलाठी के पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। दूसरी ओर, मजीठिया की पेशी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

    अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब छह जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की है। विजिलेंस के अनुसार गुलाठी को उनके सेक्टर-106 स्थित घर से गिरफ्तार किया गया।

    उन पर आरोप है कि उनकी कंपनियों से मजीठिया की कंपनियों में बड़ी मात्रा में धनराशि ट्रांसफर की गई, जो कभी वापस नहीं लौटाई गई और न ही इस संबंध में कोई मामला दर्ज कर धन वापसी की मांग की गई।

    विजिलेंस का कहना है कि गुलाठी मजीठिया के काले धन को सफेद करने का काम करते थे। जानकारी के अनुसार गुलाठी पहले पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करते थे, लेकिन वर्ष 2008-09 में अकाली सरकार के दौरान उन्होंने कई कंपनियां स्थापित कीं। उस समय शराब के कारोबार में भी उनकी अहम भूमिका रही। 