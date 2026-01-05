पंजाब के मोहाली में एक लाख का इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार, यूपी और बिहार में करते थे नशे का कारोबार

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली पुलिस ने एक लाख रुपये के इनामी शराब तस्कर नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल उर्फ लकी सिंह को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर लंबे समय से फरार चल रहा था और अवैध शराब के धंधे में सक्रिय था।

मोहाली से शराब तस्कर गिरफ्तार जानकारी के अनुसार, पंजाब के मोहाली जिले के जिरखपुर का रहने वाला यह तस्कर सोमवार को अपने घर में छिपा था। इस पर प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के नवाबगंज थाने समेत प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार तस्कर लकी सिंह का शराब तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है।

उसका पार्टनर मनवीर सिंह उर्फ मन्नू पुत्र सत्यवान सिंह है, जो हरियाणा के हिसार जनपद के बयाना खेडा का है, अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में शराब तस्करी का कार्य करता है। उस पर कई सालों से यूपी के विभिन्न जनपदों के अलावा बिहार व झारखंड प्रांत में शराब तस्करी करने का आरोप है।

प्रयागराज में पकड़ी गई थी शराब की खेप इसके द्वारा पूर्व में चंडीगढ़ से अवैध शराब को ट्रकों में लोड कराकर उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड प्रांत में सप्लाई की जाती रही। वर्ष 2023 में इसके द्वारा अपने सहयोगी आनंद कुमार के साथ मिलकर भारी मात्रा में अवैध शराब को बिहार व झारखंड भेजा जा रहा था, जिसे एसटीएफ द्वारा जनपद प्रयागराज में पकड़ लिया गया था।